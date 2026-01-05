Ateliers numériques Place du Vieux Château Montbron

Ateliers numériques

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-02-13 12:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Une conseillère vous conseille et vous accompagne dans vos démarches pour vous initier et vous perfectionner au numérique.

.

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An advisor is on hand to advise and support you as you learn and improve your digital skills.

L’événement Ateliers numériques Montbron a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord