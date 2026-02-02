Ateliers numériques Persac
Ateliers numériques Persac vendredi 6 février 2026.
Ateliers numériques
8 Route de Moulismes Persac Vienne
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-13
2026-02-06 2026-02-13 2026-02-27
Atelier sur mesure de sensibilisation au numérique pour les séniors (apprendre à ranger des dossiers, nettoyer son smartphone, comprendre Windows 10…) Moment convivial pour apprendre en toute sérénité. .
8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com
