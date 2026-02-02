Ateliers numériques Persac

Ateliers numériques

8 Route de Moulismes Persac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-13 2026-02-27

Atelier sur mesure de sensibilisation au numérique pour les séniors (apprendre à ranger des dossiers, nettoyer son smartphone, comprendre Windows 10…) Moment convivial pour apprendre en toute sérénité. .

8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com

English : Ateliers numériques

