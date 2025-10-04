Ateliers numériques, pour les 8-10 ans Médiathèque Châtenay-Malabry

Entrée gratuite pour les 8-10 ans dans la limite des places disponibles

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fais ton cinéma. Dans les coulisses de l’audiovisuel !

Organiser des clips, insérer des titres, créer des transitions avec du son : il n’y a pas que derrière la caméra qu’on fait du cinéma !

Cet atelier numérique est animé par l’Exploradôme, un musée interactif de découverte des sciences, du multimédia et du développement durable, géré par l’association Savoir Apprendre.

Médiathèque 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes

Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay

