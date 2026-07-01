Ateliers numériques rendez-vous individuels Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
jeudi 16 juillet 2026 · Médiathèque Robert Badinter · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Ateliers numériques rendez-vous individuels
Médiathèque Robert Badinter 25 rue Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
L’accompagnement à la prise en main des outils numérique par la conseillère de Quimperlé Communauté est un service public de proximité, gratuit et sur rendez-vous.
La conseillère numérique est présente un mercredi par mois à la médiathèque lors de rendez-vous individuels.
Elle vous accompagne dans l’apprentissage du numérique au quotidien pour devenir autonome et vous guide dans vos démarches.
Ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à tou·te·s.
Renseignements et prises de rendez-vous à l’accueil de la médiathèque ou au 02.98.96.22.53 .
Médiathèque Robert Badinter 25 rue Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
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English :
L’événement Ateliers numériques rendez-vous individuels Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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