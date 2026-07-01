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AGENDA · Clohars-Carnoët

Ateliers numériques rendez-vous individuels Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

jeudi 16 juillet 2026 · Médiathèque Robert Badinter · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Robert Badinter
Adresse
25 rue Lannevain
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Ateliers numériques rendez-vous individuels

Médiathèque Robert Badinter 25 rue Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16

L’accompagnement à la prise en main des outils numérique par la conseillère de Quimperlé Communauté est un service public de proximité, gratuit et sur rendez-vous.

La conseillère numérique est présente un mercredi par mois à la médiathèque lors de rendez-vous individuels.

Elle vous accompagne dans l’apprentissage du numérique au quotidien pour devenir autonome et vous guide dans vos démarches.

Ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à tou·te·s.

Renseignements et prises de rendez-vous à l’accueil de la médiathèque ou au 02.98.96.22.53   .

Médiathèque Robert Badinter 25 rue Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53 

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English :

L’événement Ateliers numériques rendez-vous individuels Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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