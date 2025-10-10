ATELIERS NUMÉRIQUES Relais CAF Saint-Brevin-les-Pins
ATELIERS NUMÉRIQUES
Relais CAF Place de l’hôtel de ville Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-10-10 09:30:00
fin : 2025-10-15 11:30:00
Différents thèmes sont proposés
– Les impôts vendredi 10 Octobre
– La cybersécurité mercredi 15 octobre
– La santé date à venir
De 9h30 à 11h30
Sur inscription 06 77 66 49 42 m.lenaour-gautier@cc-sudestuaire-fr .
Relais CAF Place de l’hôtel de ville Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 70 12 info@cc-sudestuaire.fr
