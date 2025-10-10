ATELIERS NUMÉRIQUES Relais CAF Saint-Brevin-les-Pins

ATELIERS NUMÉRIQUES Relais CAF Saint-Brevin-les-Pins vendredi 10 octobre 2025.

Relais CAF Place de l’hôtel de ville Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-10 09:30:00

fin : 2025-10-15 11:30:00

2025-10-10 2025-10-15

Différents thèmes sont proposés

– Les impôts vendredi 10 Octobre

– La cybersécurité mercredi 15 octobre

– La santé date à venir

De 9h30 à 11h30

Sur inscription 06 77 66 49 42 m.lenaour-gautier@cc-sudestuaire-fr .

Relais CAF Place de l’hôtel de ville Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 70 12 info@cc-sudestuaire.fr

L’événement ATELIERS NUMÉRIQUES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin