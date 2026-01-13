Ateliers numériques Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Ateliers numériques

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Début : 2026-03-03 10:00:00

fin : 2026-03-17 11:30:00

2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07

Que vous soyez novice ou simplement curieux, vous découvrirez toute une palette d’outils technologiques pour mieux maîtriser l’univers du digital.

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

English : Ateliers numériques

Whether you are a novice or simply curious, you will discover a whole range of technological tools to better master the digital world.

