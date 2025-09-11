Ateliers Nutri’Papote, bien se nourrir pour bien vieillir Résidence les Roses de France Courseulles-sur-Mer

Ateliers Nutri’Papote, bien se nourrir pour bien vieillir

Résidence les Roses de France 21 Rue Pierre Villey Courseulles-sur-Mer Calvados

Au cours de ces ateliers, les participants feront le plein de bons conseils pour apprendre à bien s’alimenter sans écarter le plaisir.

Dans le cadre de l’appel à projets de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA) du Calvados, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Courseulles-sur-Mer propose deux sessions d’ateliers nutrition destinés aux courseullais(es) de plus de 60 ans.

Ces ateliers seront animés par Christine Gucciardi, diététicienne-nutritionniste, dans la cuisine professionnelle de la Résidence Autonomie Les Roses de France. Au programme conseils nutritionnels, recettes faciles à réaliser et moments de partage autour des repas concoctés ensemble. Au cours de ces ateliers, les participants feront le plein de bons conseils pour apprendre à bien s’alimenter sans écarter le plaisir.

Conçus spécifiquement pour les seniors, ces ateliers sont l’occasion d’aborder les bases de la nutrition, d’apprendre à décrypter les étiquettes alimentaires, de déconstruire les idées reçues et les interdits, de comprendre comment adapter son alimentation à ses besoins en équilibrant son assiette, ou encore de cuisiner sainement sans se ruiner.

Ces ateliers sont aussi l’occasion de sensibiliser les participants à l’impact de l’alimentation sur la santé, en particulier face à certaines pathologies chroniques comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Ils permettent également de proposer des solutions concrètes pour prévenir la dénutrition, un enjeu majeur chez les seniors , souligne Anne-Marie Van Veen, maire adjointe en charge des actions sociales.

Dates des sessions

• 1ère session Jeudi 11 septembre, jeudi 18 septembre, lundi 22 septembre, jeudi 2 octobre, lundi 6 octobre et jeudi 16 octobre de 14h à 16h

• 2ème session lundi 3 novembre, jeudi 13 novembre, lundi 17 novembre, jeudi 27 novembre, lundi 1er décembre et jeudi 11 décembre de 14h à 16h

Les ateliers sont gratuits et limités à 10 personnes qui s’engagent à participer à l’ensemble des 6 séances.

Les inscriptions sont ouvertes au Centre Social, du lundi 18 au vendredi 22 août au 4 rue Arthur Leduc, à partir du 1er septembre au 22 rue Rhené Baton, ou par téléphone au 02 31 36 17 57. .

Résidence les Roses de France 21 Rue Pierre Villey Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 36 17 57

English : Ateliers Nutri’Papote, bien se nourrir pour bien vieillir

During these workshops, participants will learn how to eat well without sacrificing pleasure.

German : Ateliers Nutri’Papote, bien se nourrir pour bien vieillir

In diesen Workshops erhalten die Teilnehmer viele gute Ratschläge, wie sie lernen können, sich gut zu ernähren, ohne den Genuss zu vernachlässigen.

Italiano :

Durante questi workshop, i partecipanti riceveranno una serie di buoni consigli su come mangiare bene senza rinunciare al piacere.

Espanol :

Durante estos talleres, los participantes recibirán abundantes y buenos consejos sobre cómo comer bien sin renunciar al placer.

