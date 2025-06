Ateliers nutrition OPAR Rennes 16 juillet 2025

Ateliers nutrition OPAR Rennes 16 juillet – 13 août, les mercredis Ille-et-Vilaine

Activité gratuite soumise à l’adhésion à l’association (33€) – Carte Sortir Acceptée

L’OPAR vous propose cet été des ateliers nutrition avec Annaëlle, étudiante en diététique

Ami(e)s retraité(e)s, l’OPAR vous propose cet été des ateliers nutrition avec Annaëlle, étudiante en diététique, le mercredi à 10h :

▪ 16 juillet : L’équilibre dans l’assiette

▪ 23 juillet : Alimentation et maladies cardiovasculaires

▪ 30 juillet : Diabète et sucres cachés

▪ 6 août : Mémoire et alimentation

▪ 13 août : Hydratation et alimentation de saison

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-16T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-13T11:30:00.000+02:00

1



OPAR OPAR – Observatoire et pôle d’animation des retraités rennais, Rue de Dinan, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine