Ateliers nutrition santé Tiers lieu les Rendez-vous de l’Atleb ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais

Ateliers nutrition santé Tiers lieu les Rendez-vous de l’Atleb

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-10-16 16:00:00

2025-09-24 2025-10-07 2025-10-16

L’Atleb vous proposent des rendez-vous nutrition santé sur inscription obligatoire pour participer aux ateliers.

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 accueil@atleb.fr

English : Ateliers nutrition santé Tiers lieu les Rendez-vous de l’Atleb

Atleb offers nutrition and health workshops: registration is required to take part.

German : Ateliers nutrition santé Tiers lieu les Rendez-vous de l’Atleb

Das Atleb bietet Ihnen Termine für gesunde Ernährung an: Für die Teilnahme an den Workshops ist eine Anmeldung erforderlich.

Italiano : Ateliers nutrition santé Tiers lieu les Rendez-vous de l’Atleb

L’Atleb offre una serie di workshop sulla nutrizione e sulla salute: per partecipare è necessario iscriversi.

Espanol : Ateliers nutrition santé Tiers lieu les Rendez-vous de l’Atleb

Atleb ofrece una serie de talleres sobre nutrición y salud: es necesario inscribirse para participar.

