Ateliers nutrition santé Tiers lieu les Rendez-vous de l’Atleb ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente
Début : 2025-09-24 14:00:00
fin : 2025-10-16 16:00:00
2025-09-24 2025-10-07 2025-10-16
L’Atleb vous proposent des rendez-vous nutrition santé sur inscription obligatoire pour participer aux ateliers.
ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 accueil@atleb.fr
English : Ateliers nutrition santé Tiers lieu les Rendez-vous de l’Atleb
Atleb offers nutrition and health workshops: registration is required to take part.
German : Ateliers nutrition santé Tiers lieu les Rendez-vous de l’Atleb
Das Atleb bietet Ihnen Termine für gesunde Ernährung an: Für die Teilnahme an den Workshops ist eine Anmeldung erforderlich.
Italiano : Ateliers nutrition santé Tiers lieu les Rendez-vous de l’Atleb
L’Atleb offre una serie di workshop sulla nutrizione e sulla salute: per partecipare è necessario iscriversi.
Espanol : Ateliers nutrition santé Tiers lieu les Rendez-vous de l’Atleb
Atleb ofrece una serie de talleres sobre nutrición y salud: es necesario inscribirse para participar.
