Ateliers oenologiques Chartres

Ateliers oenologiques Chartres jeudi 25 septembre 2025.

Ateliers oenologiques

28 Rue du Soleil d’Or Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-09-25

Voyagez à travers les vignobles lors des ateliers œnologiques de la Cave Saint-Lubin (19h15-21h30). Dégustations thématiques et accords mets-vins Bourgogne, cépages, Beaujolais, Champagne. Places limitées à 12 personnes, réservation en magasin. (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé)

28 Rue du Soleil d’Or Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 00 00 cave-st-lubin@orange.fr

English :

Take a trip through the vineyards at Cave Saint-Lubin’s ?nological workshops (7.15pm-9.30pm). Themed tastings and food pairings: Burgundy, varietals, Beaujolais, Champagne. Places limited to 12 people, reservation in store. (Alcohol abuse is dangerous for your health)

German :

Reisen Sie durch die Weinberge bei den ?nologischen Workshops der Cave Saint-Lubin (19.15-21.30 Uhr). Thematische Verkostungen und Kombinationen von Wein und Speisen: Burgund, Rebsorten, Beaujolais, Champagne. Plätze auf 12 Personen begrenzt, Reservierung im Geschäft. (Der Missbrauch von Alkohol ist

Italiano :

Viaggio tra i vigneti durante i laboratori nologici della Cave Saint-Lubin (19.15-21.30). Degustazioni a tema e abbinamenti enogastronomici: Borgogna, vitigni, Beaujolais, Champagne. Posti limitati a 12 persone, prenotazione in negozio. (L’abuso di alcol è pericoloso per la salute)

Espanol :

Viaje a través de los viñedos en los talleres ?nológicos de la Cave Saint-Lubin (19:15-21:30). Catas temáticas y maridajes: Borgoña, varietales, Beaujolais, Champagne. Plazas limitadas a 12 personas, reservar en la tienda. (El abuso de alcohol es peligroso para la salud)

