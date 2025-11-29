Ateliers On fait dans la dentelle Alençon
Ateliers On fait dans la dentelle Alençon samedi 29 novembre 2025.
Ateliers On fait dans la dentelle
12 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Alençon Tourisme organise, le temps d’un week-end, des ateliers pour vous initier aux secrets de réalisation de la dentelle au Point d’Alençon, savoir-faire unique au monde inscrit à l’UNESCO. Dans un esprit convivial et participatif,
suivez les ateliers de Charlène Poret, dentellière experte en Point d’Alençon et formée par l’Atelier du Mobilier National. Elle vous transmettra sa passion et ses secrets pour réaliser cette dentelle exceptionnelle.
Le 26 et 27 avril 2025
Le 28 et 29 juin 2025
Le 9 et 10 août 2025
Le 27 et 28 septembre 2025
Le 29 et 30 novembre 2025
De 14h à 17h30 les samedis
(Visite guidée du Musée de la Dentelle incluse)
de 14h à 17h les dimanches
Tarif individuel 116€ le week-end
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme d’Alençon par téléphone au 02 33 80 66 33 ou par mail à contact@visitalencon.com ou via notre billetterie en ligne en suivant ce lien https://www.visitalencon.com/billetterie .
12 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33 contact@visitalencon.com
English : Ateliers On fait dans la dentelle
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ateliers On fait dans la dentelle Alençon a été mis à jour le 2025-10-13 par OT CUA ALENCON