Ateliers Or et Minéraux BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

BAGNERES-DE-BIGORRE Au musée du Marbre Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-16 15:00:00

fin : 2025-08-16 17:15:00

2025-08-16

Atelier Adulte, Les différents outils pour la quête de l’or sur le terrain. Il y a de multiples sources documentaires cartes géologiques, documents du BRGM, témoignages d’amateurs orpailleurs. Sur le terrain, la différence se fait par l’observation fine du contexte d’une rivière, du cadre géologique. Cas pratiques Gave de Pau, Adour, Salat… animé par Eric Juan.

Atelier enfants, Durée 45mn, de 16h30 à 17h15 atelier sur les sables de rivière, avec les minéraux qu’on rencontre dans celles-ci, la pollution et l’or bien sûr. Des expériences seront faites (densité, utilisation des aimants, tris de sables…).

Le matériel sera présenté et suivant le nombre, nous pourrons manipuler des paillettes d’or, animé par Eric Juan.

BAGNERES-DE-BIGORRE Au musée du Marbre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45

English :

Adult workshop, The different tools for the quest for gold in the field. There are many documentary sources: geological maps, BRGM documents, testimonials from amateur gold miners. In the field, the difference is made by close observation of the context of a river and its geological setting. Case studies: Gave de Pau, Adour, Salat… led by Eric Juan.

Children’s workshop, 45 min. duration, from 4.30 to 5.15 p.m. Workshop on river sands, with the minerals found in them, pollution and gold of course. Experiments will be carried out (density, use of magnets, sand sorting…).

Equipment will be presented and, depending on numbers, we’ll be able to handle gold flakes, led by Eric Juan.

German :

Workshop für Erwachsene, Die verschiedenen Werkzeuge für die Goldsuche im Gelände. Es gibt zahlreiche dokumentarische Quellen: geologische Karten, Dokumente des BRGM, Berichte von Amateurgoldsuchern. Vor Ort wird der Unterschied durch die genaue Beobachtung des Kontextes eines Flusses, des geologischen Rahmens gemacht. Praktische Fälle: Gave de Pau, Adour, Salat… geleitet von Eric Juan.

Workshop für Kinder, Dauer 45 Min., von 16:30 bis 17:15 Uhr Workshop über Flusssand, mit den Mineralien, die man in Flüssen findet, Verschmutzung und natürlich Gold. Es werden Experimente durchgeführt (Dichte, Verwendung von Magneten, Sortieren von Sand…).

Das Material wird vorgestellt und je nach Anzahl der Teilnehmer können wir mit Goldflocken hantieren, geleitet von Eric Juan.

Italiano :

Laboratorio per adulti, I diversi strumenti per la ricerca dell’oro sul campo. Esistono molte fonti documentarie: carte geologiche, documenti della BRGM, testimonianze di cercatori d’oro dilettanti. Sul campo, la differenza la fa l’osservazione ravvicinata del contesto di un fiume e del suo ambiente geologico. Casi di studio: Gave de Pau, Adour, Salat… guidati da Eric Juan.

Laboratorio per bambini, della durata di 45 minuti, dalle 16.30 alle 17.15. Laboratorio sulle sabbie fluviali, con i minerali che vi si trovano, l’inquinamento e l’oro naturalmente. Verranno effettuati esperimenti (densità, uso di magneti, selezione delle sabbie, ecc.).

Verrà presentata l’attrezzatura e, a seconda del numero di partecipanti, si potranno maneggiare le scaglie d’oro, guidati da Eric Juan.

Espanol :

Taller para adultos, Las diferentes herramientas para la búsqueda de oro en el campo. Existen muchas fuentes documentales: mapas geológicos, documentos de la BRGM, testimonios de buscadores de oro aficionados. Sobre el terreno, la diferencia la marca la observación minuciosa del contexto de un río y de su entorno geológico. Estudios de casos: Gave de Pau, Adour, Salat… dirigidos por Eric Juan.

Taller para niños, de 45 minutos de duración, de 16.30 a 17.15 h. Taller sobre las arenas fluviales, con los minerales que se encuentran en ellas, la contaminación y el oro, por supuesto. Se realizarán experimentos (densidad, uso de imanes, clasificación de arenas, etc.).

Se presentará el equipo y, en función del número de participantes, podremos manipular escamas de oro, dirigidos por Eric Juan.

