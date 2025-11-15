Ateliers Origami Médiathèque Clamecy
Ateliers Origami Médiathèque Clamecy samedi 15 novembre 2025.
Ateliers Origami
Médiathèque 26 rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Clamecy se plie en 4 ! Nous vous donnons rendez-vous à la médiathèque pour réaliser les origamis qui décoreront Clamecy à Noël. Bonne humeur et p’tits biscuits assurés. Plus d’informations à marchedenoel@mairie-clamecy.fr ou rejoignez nous directement sur place .
Médiathèque 26 rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70 marchedenoel@mairie-clamecy.fr
