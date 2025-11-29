Ateliers Origami Local mairie Clamecy

Ateliers Origami

Clamecy se plie en 4 ! Nous vous donnons rendez-vous au local 19 rue des Moulins pour réaliser les origamis qui décoreront Clamecy à Noël. Bonne humeur et p’tits biscuits assurés. Plus d’informations à marchedenoel@mairie-clamecy.fr ou rejoignez nous directement sur place .

Local mairie 19 Rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70 marchedenoel@mairie-clamecy.fr

