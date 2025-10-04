Ateliers Origami Médiathèque du Carré d’Art Nîmes

Ateliers Origami Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque du Carré d’Art Gard

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Ateliers pour les adultes-ados + de 15 ans

Venez partager un moment de création et repartez avec une œuvre d’art en donnant une nouvelle vie aux livres usagés.

Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.

