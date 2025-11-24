ATELIERS ORIGAMI Villemagne-l’Argentière
ATELIERS ORIGAMI Villemagne-l’Argentière samedi 13 décembre 2025.
ATELIERS ORIGAMI
rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2025-12-13 2026-01-10 2026-02-07 2026-03-14 2026-04-11 2026-06-13
1 samedi par mois venez partager un moment créatif et vous initier à l’origami: l’art japonais du papier plié
à la Ludothèque de Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Informations: 06-26-20-22-54
1 samedi par mois venez partager un moment créatif et vous initier à l’origami: l’art japonais du papier plié
à la Ludothèque de Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Informations: 06-26-20-22-54 .
rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54 ludo.asso34@gmail.com
English :
1 Saturday a month come and share a creative moment and learn origami: the Japanese art of folded paper
at the Villemagne l’Argentière toy library, next to the school
Information: 06-26-20-22-54
German :
an einem Samstag im Monat können Sie gemeinsam kreativ sein und Origami lernen: die japanische Kunst des Papierfaltens
in der Ludothek von Villemagne l’Argentière neben der Schule
Informationen: 06-26-20-22-54
Italiano :
1 sabato al mese vieni a condividere un momento di creatività e a imparare l’origami: l’arte giapponese della carta piegata
presso la ludoteca di Villemagne l’Argentière, accanto alla scuola
Informazioni: 06-26-20-22-54
Espanol :
1 sábado al mes ven a compartir un momento creativo y aprende origami: el arte japonés del papel plegado
en la ludoteca de Villemagne l’Argentière, junto a la escuela
Información: 06-26-20-22-54
L’événement ATELIERS ORIGAMI Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2025-11-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB