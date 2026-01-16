Ateliers Osier Créatif Vacances d’hiver au Centre d’Art autour de l’Osier à Villaines-les-Rochers O S I E Z ! Villaines-les-Rochers

Ateliers Osier Créatif Vacances d’hiver au Centre d’Art autour de l’Osier à Villaines-les-Rochers O S I E Z !

rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Visitez le site et Osiez, à chaque saison, nous varions les décors !

1 heure de visite guidée de l’oseraie, et de l’atelier troglo de la vannière, avec boutique aux décors grandioses de saison,

1 heure d’atelier de petites fabrications pour découvrir en famille la vannerie. Vous repartez avec votre fabrication libellule, poisson, coeur… soleil… Salle d’activité chauffée.

Horaires Boutique 10h-19h

Visite guidée et Ateliers famille 11h, 15h, autre horaire, merci de nous consulter par mail mhelenemetezeau@gmail.com ou 06 21 73 09 40

STAGES TECHNIQUES individuel ou groupe.

Réservation en ligne sur le site OSIEZ .

rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 62173094 mhelenemetezeau@gmail.com

English :

Wicker workshops for all: children aged 3 and over, adults, families, disabled people. Everyone leaves with the wicker of their choice. Small workshops of 20 minutes, 1H30.

