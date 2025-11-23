Ateliers ouverts chez Sophie Bassot

3 rue Saint-Martin Wilwisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-23 2025-11-30 2025-12-07

Venez explorer ou revisiter l’univers artistique de Sophie Bassot à travers ses œuvres, dans l’intimité de ce lieu de création. L’atelier est ouvert les 23-30 novembre, et 7 décembre.

Et si vous leviez les yeux un instant … et éleviez votre âme ? L’Atelier de Sophie Bassot s’ouvre comme une porte vers le ciel ; un espace où l’on vient effleurer les étoiles pour y cueillir un peu de lumière, celle qui éclaire les toiles… et les âmes. Venez vous animer respirer, rêver, exister… Ici, chaque geste devient éclat, chaque couleur devient souffle, chaque regard est… Un moment suspendu pour se reconnecter à la beauté du monde… et à la vôtre. 0 .

3 rue Saint-Martin Wilwisheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 48 23 26 info@sophiebassot.com

L’événement Ateliers ouverts chez Sophie Bassot Wilwisheim a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg