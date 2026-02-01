Ateliers ouverts – Les Rencontres de Montmartre Cité internationale des arts Paris

Ateliers ouverts | Les Rencontres de Montmartre s’articule autour de visites, de discussions, de lectures, de workshops, de projections et de performances dans ce lieu unique. Porté par la Cité internationale des arts, la Fondation Art Explora et l’Académie des beaux-arts, cet évènement réunit une vingtaine d’artistes aux origines et pratiques variées, en résidence grâce aux programmes « Art Explora x Cité internationale des arts », « Académie des beaux-arts x Cité internationale des arts» et « 2-12 ».

Avec les artistes :

Ndoho Ange, Pauline Boudry & Renate Lorenz, Sarah Brahim, Yolanda Ceballos, Manoela Cezar, Orso Caël, Sixtine de Thé, Clémence de Montgolfier, Margaret Haines, Saki Hibino, Mina Squalli-Houssaini, Harold Lechien, Young Joo Lee, Vera Martynov, Florian Mermin, Lou Motin, Marcel Mrejen, The Possibility [Gala Hernández López & Eduardo Castillo Vinuesa], Kathleen Ritter, Gilles Roudière, Araks Sahakyan, Natascha Sadr Haghighian, Farkhondeh Shahroudi, Rafael Triana, Ido Asséo Tsarfati, Zhiqian Wang, Yu-Wen Wang, Driant Zeneli

Pour cette nouvelle édition des journées portes ouvertes de son site de Montmartre, la Cité internationale des arts vous invite à découvrir la pratique et le travail en cours des artistes en résidence.

Du samedi 14 février 2026 au dimanche 15 février 2026 :

gratuit Tout public.

Cité internationale des arts 15 rue de l’Abreuvoir 75018 18 rue de l’hôtel de villeParis



