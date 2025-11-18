ATELIERS OUVERTS PURPLE CAMPUS BEZIERS Béziers

ATELIERS OUVERTS Mardi 18 novembre, 09h00 PURPLE CAMPUS BEZIERS Hérault

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:30:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:30:00

Les Journées « ateliers ouverts » à Purple Campus Béziers, permettront d’échanger avec les apprentis sur leur métier, leur entreprise, leur formation. Des animations seront réalisées en direct par les apprentis pour faire découvrir les métiers et les technologies utilisées.

PURPLE CAMPUS BEZIERS 308, Rue de Chiclana Béziers 34500 Hérault Occitanie

Ateliers ouverts – Echanges avec les apprentis Maintenance Electrotechnique