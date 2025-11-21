ATELIERS OUVERTS PURPLE CAMPUS BEZIERS Béziers

ATELIERS OUVERTS Vendredi 21 novembre, 13h30 PURPLE CAMPUS BEZIERS Hérault

Début : 2025-11-21T13:30:00 – 2025-11-21T16:00:00

Fin : 2025-11-21T13:30:00 – 2025-11-21T16:00:00

Les Journées « ateliers ouverts » à Purple Campus Béziers, permettront d’échanger avec les apprentis sur leur métier, leur entreprise, leur formation. Des animations seront réalisées en direct par les apprentis pour faire découvrir les métiers et les technologies utilisées.

PURPLE CAMPUS BEZIERS 308, Rue de Chiclana Béziers 34500 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « s.gimenez@purple-campus.com »}]

Ateliers ouverts – Echanges avec les apprentis Maintenance Electrotechnique