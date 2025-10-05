Ateliers Paléodécouvertes Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte
Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Ateliers animés par Paléodécouvertes et proposés par le service culture.
Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
English :
Workshops led by Paléodécouvertes and offered by the cultural department.
German :
Workshops, die von Paléodécouvertes geleitet und von der Kulturabteilung angeboten werden.
Italiano :
Laboratori gestiti da Paléodécouvertes e offerti dal Dipartimento della Cultura.
Espanol :
Talleres organizados por Paléodécouvertes y ofrecidos por el Departamento de Cultura.
