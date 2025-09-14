Ateliers panneaux photovoltaïques Saint-Projet

Ateliers panneaux photovoltaïques Saint-Projet dimanche 14 septembre 2025.

Ateliers panneaux photovoltaïques

Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : 55 – 55 – EUR

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

2025-09-14 2025-09-21

Le photovoltaïque vous attire ? Vous y pensez sérieusement ?

Ces ateliers vous donneront les clefs pour vous lancer dans cette opération.

Les places sont limitées, n’oubliez pas de réserver !

Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr

English :

Are you interested in photovoltaics? Are you seriously thinking about it?

These workshops will give you the keys to getting started.

Places are limited, so don’t forget to book!

German :

Ist Photovoltaik für Sie attraktiv? Denken Sie ernsthaft darüber nach?

In diesen Workshops erhalten Sie die Schlüssel, um sich auf dieses Vorhaben einzulassen.

Die Plätze sind begrenzt, vergessen Sie nicht zu reservieren!

Italiano :

Siete interessati al fotovoltaico? Ci state pensando seriamente?

Questi workshop vi daranno le chiavi per iniziare.

I posti sono limitati, quindi non dimenticate di prenotare!

Espanol :

¿Le interesa la energía fotovoltaica? ¿Te lo estás planteando seriamente?

Estos talleres te darán las claves para empezar.

Las plazas son limitadas, ¡así que no olvides reservar!

