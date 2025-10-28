Ateliers parade lumineuse Bréquigny Rennes

Ateliers parade lumineuse Bréquigny Rennes mardi 28 octobre 2025.

Ateliers parade lumineuse Bréquigny Rennes 28 octobre – 12 décembre Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Venez participer à un ou plusieurs ateliers de créations lumineuses pour une magnifique parade le soir de la fête d’hiver Sarah Bernhardt

L’artiste SEZA est invitée à animer des ateliers avec les habitants sur l’ensemble des structures du quartier Bréquigny.

Ensemble, nous fabriquerons ainsi de belles créations lumineuses pour former une belle parade lors de la fête d’Hiver de Sarah Bernhardt qui aura lieu le 19 décembre prochain.

Vous retrouverez le planning des ateliers dans les structures du quartier ou sur les panneaux municipaux implnatés un peu partout (aussi dans le quartier sud gare).

Pour s’inscrire, soit auprès d’une struture de quartier Bréquigny, soit auprès de nous, à par Tout Artiste, ou au 06 13 66 63 65.

C’est entièrement gratuit, ouvert à toutes et tous, de 8 à 105 ans, et si vous nous prévenez assez à l’avance (au moins une semaine), on peut même prévoir une garde d’enfant! (et çà, c’est top!)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-28T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T19:30:00.000+01:00

1

contact@partoutartiste.fr 06.13.66.63.65

Bréquigny square Dullin Bréquigny Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine