Ateliers parent-enfant au Bois de Vincennes Bois de Vincennes Paris
Ateliers parent-enfant au Bois de Vincennes Bois de Vincennes Paris samedi 14 mars 2026.
Bienvenue à notre atelier nature en famille, un événement magique pour offrir une matinée inoubliable à toute la famille.
Ces ateliers sont rythmés par différents temps forts :
- yoga conté autour de la nature en duo parent-enfant, pour un moment coeur à coeur (la balade nature des petits yogi au fil des saisons)
- exploration libre et recherche d’éléments naturels de saison pour susciter l’émerveillement des petits et des grands (chasses aux trésors, bingo nature…)
- créations autour de la nature en famille au fil des saisons (bombes à graines, tissage végétal, lapins branchés, bijoux nature…
Rejoignez-nous pour une matinée où nature et famille se rencontrent, et où chaque moment est une opportunité pour apprendre, créer, et s’amuser ensemble
Atelier animée par Marion animatrice nature
Infos & réservation sur EcoNature
Des ateliers Nature pour créer du lien et s’émerveiller ensemble.
Le samedi 20 juin 2026
de 10h00 à 11h30
Le samedi 14 mars 2026
de 10h00 à 11h30
Le samedi 21 mars 2026
de 10h00 à 11h30
Le samedi 11 avril 2026
de 10h00 à 11h30
Le samedi 16 mai 2026
de 10h00 à 11h30
payant
2 parents 1 enfant : 20 euros
2 parents 2 enfants : 25 euros
1 ou 2 parents + 3 enfants : 30 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-14T11:00:00+01:00
fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-03-14T10:00:00+02:00_2026-03-14T11:30:00+02:00;2026-03-21T10:00:00+02:00_2026-03-21T11:30:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T11:30:00+02:00;2026-05-16T10:00:00+02:00_2026-05-16T11:30:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T11:30:00+02:00
Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris
https://www.eco-nature.org/experience/ateliers-parent-enfant-au-bois-de-vincennes-2604?utm_source=parisfr&utm_medium=site&utm_campaign=repost
Afficher la carte du lieu Bois de Vincennes et trouvez le meilleur itinéraire