Ateliers parent-enfant au Bois de Vincennes Bois de Vincennes Paris

Bienvenue à notre atelier nature en famille, un événement magique pour offrir une matinée inoubliable à toute la famille.

Ces ateliers sont rythmés par différents temps forts :

yoga conté autour de la nature en duo parent-enfant, pour un moment coeur à coeur (la balade nature des petits yogi au fil des saisons)

exploration libre et recherche d’éléments naturels de saison pour susciter l’émerveillement des petits et des grands (chasses aux trésors, bingo nature…)

créations autour de la nature en famille au fil des saisons (bombes à graines, tissage végétal, lapins branchés, bijoux nature…

Rejoignez-nous pour une matinée où nature et famille se rencontrent, et où chaque moment est une opportunité pour apprendre, créer, et s’amuser ensemble

Atelier animée par Marion animatrice nature

Infos & réservation sur EcoNature

Des ateliers Nature pour créer du lien et s’émerveiller ensemble.

Le samedi 20 juin 2026

de 10h00 à 11h30

Le samedi 14 mars 2026

de 10h00 à 11h30

Le samedi 21 mars 2026

de 10h00 à 11h30

Le samedi 11 avril 2026

de 10h00 à 11h30

Le samedi 16 mai 2026

de 10h00 à 11h30

payant

2 parents 1 enfant : 20 euros

2 parents 2 enfants : 25 euros

1 ou 2 parents + 3 enfants : 30 euros.

Tout public.

Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris

