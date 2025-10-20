Ateliers parent enfant: La couleur des émotions et l’automne Espace Rêv’Eveil Langoiran

Espace Rêv’Eveil 18 avenue Charles de Gaulles Langoiran Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-20 09:00:00

fin : 2025-10-20 10:00:00

Ateliers parent enfant à l’Espace Rêv’Eveil. Thème abordé dans la matinée: La couleur des émotions (aider votre enfant à identifier et comprendre ses émotions) et un moment calme autour d’histoires et de comptines de l’automne accompagné de bacs sensoriel à manipuler. Pour les enfant de 6 moi à 6ans accompagné d’un adulte, sur réservation. .

Espace Rêv’Eveil 18 avenue Charles de Gaulles Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 30 66 84

