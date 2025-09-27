Ateliers Parentalité Communication non violente Rochejean

Ateliers Parentalité Communication non violente Rochejean samedi 27 septembre 2025.

Ateliers Parentalité Communication non violente

Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-10-25 11:30:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-25 2025-11-29 2025-12-20 2026-01-31

La communication non violente est l’art d’écouter aulà des mots.

Elle nous aide à faciliter nos relations avec nous-mêmes et avec les autres.

Sur Inscription. .

Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 78 34 23 libres-bulles@mailo.com

English : Ateliers Parentalité Communication non violente

German : Ateliers Parentalité Communication non violente

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers Parentalité Communication non violente Rochejean a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS