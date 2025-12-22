Ateliers Parentalité Communication non violente

Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-04-25 11:30:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30

La communication non violente est l’art d’écouter aulà des mots.

Elle nous aide à faciliter nos relations avec nous-mêmes et avec les autres.

Sur Inscription. .

Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 78 34 23 libres-bulles@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Parentalité Communication non violente

L’événement Ateliers Parentalité Communication non violente Rochejean a été mis à jour le 2025-12-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS