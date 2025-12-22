Ateliers Parentalité Communication non violente, Rochejean
Ateliers Parentalité Communication non violente, Rochejean samedi 31 janvier 2026.
Ateliers Parentalité Communication non violente
Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-04-25 11:30:00
2026-01-31 2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30
La communication non violente est l’art d’écouter aulà des mots.
Elle nous aide à faciliter nos relations avec nous-mêmes et avec les autres.
Sur Inscription. .
Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 78 34 23 libres-bulles@mailo.com
English : Ateliers Parentalité Communication non violente
