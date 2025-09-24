Ateliers Parentalité Graines de réflexion Rochejean
Ateliers Parentalité Graines de réflexion
Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs
Début : 2025-09-24 10:00:00
fin : 2025-11-19 11:30:00
2025-09-24 2025-10-08 2025-11-05 2025-11-19
Avec Philomobile des ateliers pour petits et grands curieux.
A partir d’histoires, d’images, de questions que l’on se pose on apprend à penser ensemble.
Exprimer ses idées, écouter les autres, prendre confiance en soi… et cultiver l’art de réfléchir en s’amusant.
Sur Inscription. .
Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 44 78 59 laurencelevant@gmail.com
