Ateliers Parentalité Graines de réflexion, Rochejean
Ateliers Parentalité Graines de réflexion, Rochejean samedi 10 janvier 2026.
Ateliers Parentalité Graines de réflexion
Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs
Tarif : 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date et horaire :
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-24 11:30:00
Date(s) :
2026-01-10 2026-01-24 2026-02-07 2026-02-21 2026-03-07
Avec Philomobile des ateliers pour petits et grands curieux.
A partir d’histoires, d’images, de questions que l’on se pose on apprend à penser ensemble. Exprimer ses idées, écouter les autres, prendre confiance en soi… et cultiver l’art de réfléchir en s’amusant.
Sur Inscription. .
Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 44 78 59 laurencelevant@gmail.com
