Ateliers Parentalité Graines de réflexion, Rochejean

Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs

Avec Philomobile des ateliers pour petits et grands curieux.

A partir d’histoires, d’images, de questions que l’on se pose on apprend à penser ensemble. Exprimer ses idées, écouter les autres, prendre confiance en soi… et cultiver l’art de réfléchir en s’amusant.

Sur Inscription. .

Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 44 78 59 laurencelevant@gmail.com

