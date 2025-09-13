Ateliers Parentalité Le cycle menstruel, parlons-en. Rochejean

Ateliers Parentalité Le cycle menstruel, parlons-en.

Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-12-13

Comprendre le passage de l’adolescence, explorer le cycle menstruel par une approche à la fois rationnelle et sensible et s’initier à la continence menstruelle.

Sur Inscription. .

Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 78 34 23 libres-bulles@mailo.com

