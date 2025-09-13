Ateliers Parentalité Rochejean

Ateliers Parentalité Rochejean samedi 13 septembre 2025.

Ateliers Parentalité

Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs

Début : 2025-09-13
fin : 2026-06-21

2025-09-13

Entre septembre 2025 et juin 2026, la Batailleuse vou convie à des ateliers parentalités pour parents et enfants afin de partager un moment ensemble.
Sur Inscription.   .

Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84  claj-batailleuse@wanadoo.fr

