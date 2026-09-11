Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

Ateliers parents – CLEM

485 Chemin de Moré Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-07 12:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Être parent, ce n’est pas toujours facile… Venez échanger autour de différentes thématiques liées à la parentalité avec Sarah Mangolini : la communication, les émotions de l’enfant et de l’adulte, ainsi que la charge mentale.

Pendant les ateliers, l’équipe pourra s’occuper de vos enfant

Être parent, ce n’est pas toujours facile… Venez échanger autour de différentes thématiques liées à la parentalité avec Sarah Mangolini : la communication, les émotions de l’enfant et de l’adulte, ainsi que la charge mentale.

Pendant les ateliers, l’équipe d’animation pourra s’occuper de vos enfants si besoin.

Sur inscription par mail

Adhésion à l’année au CLEM 10€ .

485 Chemin de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clem.inscriptions@gmail.com

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English : Ateliers parents – CLEM

%Being a parent isn’t always easy, is it? Come discuss various topics related to parenting with Sarah Mangolini: communication, the emotions of children and adults, and mental load.

During the workshops, the staff will be available to look after your children.

L’événement Ateliers parents – CLEM Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Morcenx