Ateliers parents – CLEM Morcenx-la-Nouvelle
samedi 5 décembre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Ateliers parents – CLEM
485 Chemin de Moré Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 12:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Être parent, ce n’est pas toujours facile… Venez échanger autour de différentes thématiques liées à la parentalité avec Sarah Mangolini : la communication, les émotions de l’enfant et de l’adulte, ainsi que la charge mentale.
Pendant les ateliers, l’équipe pourra s’occuper de vos enfant
Être parent, ce n’est pas toujours facile… Venez échanger autour de différentes thématiques liées à la parentalité avec Sarah Mangolini : la communication, les émotions de l’enfant et de l’adulte, ainsi que la charge mentale.
Pendant les ateliers, l’équipe d’animation pourra s’occuper de vos enfants si besoin.
Sur inscription par mail
Adhésion à l’année au CLEM 10€ .
485 Chemin de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clem.inscriptions@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers parents – CLEM
%Being a parent isn’t always easy, is it? Come discuss various topics related to parenting with Sarah Mangolini: communication, the emotions of children and adults, and mental load.
During the workshops, the staff will be available to look after your children.
L’événement Ateliers parents – CLEM Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Morcenx
À voir aussi à Morcenx-la-Nouvelle (Landes)
- Ciné rencontre avec le réalisateur Anthony Martin Morcenx-la-Nouvelle 17 septembre 2026
- Soirée karaoké et Auberge Espagnole Morcenx-la-Nouvelle 18 septembre 2026
- Journée du Patrimoine Re(découvrez) le rampeau, jeu de quilles Morcenx-la-Nouvelle 19 septembre 2026
- Démonstration : (re)découvrez le rampeau, jeu de quilles, Centre Léo Tual, Morcenx-la-Nouvelle 19 septembre 2026
- Dictée Le Moyen Âge Morcenx-la-Nouvelle 19 septembre 2026