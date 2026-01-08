Ateliers parents-enfants Aqua Bébé CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay

Ateliers parents-enfants Aqua Bébé

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Venez partager un moment de complicité dans l’eau avec votre enfant et découvrir l’espace aquatique GâtinéO, aménagé pour les bébés et jeunes enfants parcours, toboggan, tapis.

Pour les plus frileux, pas d’inquiétude. L’eau sera chauffée à 32°C.

Sur réservation. .

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 44 97 70 lileauxenfants79@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers parents-enfants Aqua Bébé

L’événement Ateliers parents-enfants Aqua Bébé Parthenay a été mis à jour le 2026-01-05 par CC Parthenay Gâtine