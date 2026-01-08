Ateliers parents-enfants Aqua Bébé CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay
Ateliers parents-enfants Aqua Bébé CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay samedi 31 janvier 2026.
Ateliers parents-enfants Aqua Bébé
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Venez partager un moment de complicité dans l’eau avec votre enfant et découvrir l’espace aquatique GâtinéO, aménagé pour les bébés et jeunes enfants parcours, toboggan, tapis.
Pour les plus frileux, pas d’inquiétude. L’eau sera chauffée à 32°C.
Sur réservation. .
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 44 97 70 lileauxenfants79@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers parents-enfants Aqua Bébé
L’événement Ateliers parents-enfants Aqua Bébé Parthenay a été mis à jour le 2026-01-05 par CC Parthenay Gâtine