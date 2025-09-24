Ateliers Parents/Enfants Atelier créatif Centre Social de Familles Rurales de Dormans Dormans
Centre Social de Familles Rurales de Dormans 3 Rue du Général Leclerc Dormans Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2025-09-24 14:00:00
fin : 2025-09-24 16:00:00
2025-09-24
Tout public
Les ateliers ludiques et culturels parents/ enfants sont de retour au centre social de familles rurales de Dormans.
Rendez-vous le Mercredi 24 septembre 2025 à 14h00 pour un moment créatif avec Mélanie, art thérapeute (à partir de 8 ans).
***Inscriptions au 0326588037*** .
Centre Social de Familles Rurales de Dormans 3 Rue du Général Leclerc Dormans 51700 Marne Grand Est +33 3 26 58 80 37
L’événement Ateliers Parents/Enfants Atelier créatif Dormans a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne