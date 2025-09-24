Ateliers Parents/Enfants Atelier créatif Centre Social de Familles Rurales de Dormans Dormans

Ateliers Parents/Enfants Atelier créatif Centre Social de Familles Rurales de Dormans Dormans mercredi 24 septembre 2025.

Ateliers Parents/Enfants Atelier créatif

Centre Social de Familles Rurales de Dormans 3 Rue du Général Leclerc Dormans Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 16:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Tout public

Les ateliers ludiques et culturels parents/ enfants sont de retour au centre social de familles rurales de Dormans.

Rendez-vous le Mercredi 24 septembre 2025 à 14h00 pour un moment créatif avec Mélanie, art thérapeute (à partir de 8 ans).

***Inscriptions au 0326588037*** .

Centre Social de Familles Rurales de Dormans 3 Rue du Général Leclerc Dormans 51700 Marne Grand Est +33 3 26 58 80 37

English : Ateliers Parents/Enfants Atelier créatif

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers Parents/Enfants Atelier créatif Dormans a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne