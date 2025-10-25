Ateliers Parents-Enfants Cirque Gourdon

Ateliers Parents-Enfants Apprendre à gérer ses émotions avec les kimochis

Ludothèque Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Gratuit, sur inscription auprès de Cloé.

Atelier famille avec des enfants à partir de 2 ans et demi et jusqu'à 7 ans.

Gratuit, sur inscription auprès de Cloé.

Atelier famille avec des enfants à partir de 2 ans et demi et jusqu'à 7 ans.

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Ludothèque Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 74 90 47 93 citeparent@mjcgourdon.fr

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English :

Free, on registration with Cloé.

Family workshop with children from 2 and a half to 7 years old.

L’événement Ateliers Parents-Enfants Apprendre à gérer ses émotions avec les kimochis Gourdon a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Gourdon