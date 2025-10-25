Ateliers Parents-Enfants Cirque Gourdon
Ateliers Parents-Enfants Cirque Gourdon samedi 21 février 2026.
Ateliers Parents-Enfants Apprendre à gérer ses émotions avec les kimochis
Ludothèque Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Gratuit, sur inscription auprès de Cloé.
Atelier famille avec des enfants à partir de 2 ans et demi et jusqu'à 7 ans.
Gratuit, sur inscription auprès de Cloé.
Atelier famille avec des enfants à partir de 2 ans et demi et jusqu'à 7 ans.
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Ludothèque Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 74 90 47 93 citeparent@mjcgourdon.fr
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English :
Free, on registration with Cloé.
Family workshop with children from 2 and a half to 7 years old.
L’événement Ateliers Parents-Enfants Apprendre à gérer ses émotions avec les kimochis Gourdon a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Gourdon