Ateliers parents/enfants découverte des arts du cirque Rue Almudevar Lembeye

Ateliers parents/enfants découverte des arts du cirque Rue Almudevar Lembeye vendredi 19 septembre 2025.

Ateliers parents/enfants découverte des arts du cirque

Rue Almudevar Pôle petite enfance Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Découverte des arts du cirque avec Cirquenbul. Sur inscription. .

Rue Almudevar Pôle petite enfance Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 73 86 association-diapason64@orange.fr

English : Ateliers parents/enfants découverte des arts du cirque

German : Ateliers parents/enfants découverte des arts du cirque

Italiano :

Espanol : Ateliers parents/enfants découverte des arts du cirque

L’événement Ateliers parents/enfants découverte des arts du cirque Lembeye a été mis à jour le 2025-09-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran