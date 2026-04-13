Ateliers parents enfants : éveil corporel, Pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles
Ateliers parents enfants : éveil corporel, Pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 15 avril 2026.
Ateliers parents enfants : éveil corporel Mercredi 15 avril, 14h00, 16h00 Pôle Simone Veil Gironde
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Un atelier pour créer du lien avec son enfant par le mouvement, susciter son imaginaire par le corps, expérimenter son équilibre, jouer et explorer ensemble.
Un atelier accompagné par de Julie Urios, psychomotricienne.
Informations pratiques
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Sur réservation auprès de l’Espace parentalité
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mercredi 15 avril, deux horaires en fonction de l’âge de vos enfants :
– de 14h à 15h30 : créneau pour les 6 à 10 ans.
– de 16h à 17h : créneau pour les 3 à 5 ans.
Pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Medard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 83 »}, {« type »: « email », « value »: « parentalite@saint-medard-en-jalles.fr »}]
L’espace parentalité vous invite à un moment de partage et de complicité à vivre en famille avec cet atelier d’éveil corporel.
Ville de Saint-Médard-en-Jalles
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