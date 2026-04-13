Ateliers parents enfants : éveil corporel, Pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Ateliers parents enfants : éveil corporel Mercredi 15 avril, 14h00, 16h00 Pôle Simone Veil Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Un atelier pour créer du lien avec son enfant par le mouvement, susciter son imaginaire par le corps, expérimenter son équilibre, jouer et explorer ensemble.

Un atelier accompagné par de Julie Urios, psychomotricienne.

Informations pratiques

Sur réservation auprès de l’Espace parentalité

mercredi 15 avril, deux horaires en fonction de l’âge de vos enfants :

– de 14h à 15h30 : créneau pour les 6 à 10 ans.

– de 16h à 17h : créneau pour les 3 à 5 ans.

Pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Medard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 83 »}, {« type »: « email », « value »: « parentalite@saint-medard-en-jalles.fr »}]

L’espace parentalité vous invite à un moment de partage et de complicité à vivre en famille avec cet atelier d’éveil corporel.

Ville de Saint-Médard-en-Jalles