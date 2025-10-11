Ateliers parents-enfants, Les rapaces en folie ! Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire

Ateliers parents-enfants, Les rapaces en folie ! Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 14:30 – 16:00

Gratuit : non réservation : twopoints.contact@gmail.comTarif : adhésion 10 € + 16 € la séance pour le couple, supplément 6 €pour un deuxième enfant Adulte, En famille, Jeune Public, Senior – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

LE PAVILLON, lieu dédié aux arts visuels en annexe de la Maison de quartier Bottière, est un espace expérimental porté par l’association TWO POINTS. Cette forme hybride fait se croiser les pratiques artistiques professionnelles et amateurs autour d’un espace des pratiques, d’un espace d’exposition et l’accueil d’artistes en résidences. Venez partager un moment privilégié autour d’une création ludique 1 fois par mois au Pavillon, Maison de quartier Bottière. Atelier gravure sur linoléum à expérimenter à 4 mains !

Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire 44980