Ateliers parents enfants : massage bébé, Pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Ateliers parents enfants : massage bébé Mercredi 8 avril, 09h30, 11h00 Pôle Simone Veil Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T09:30:00+02:00 – 2026-04-08T10:30:00+02:00

Fin : 2026-04-08T11:00:00+02:00 – 2026-04-08T12:00:00+02:00

Un atelier pour créer du lien avec son enfant, et apporter une touche de bien-être supplémentaire à votre enfant.

Audrey Vandromme, psychomotricienne, vous propose une initiation au massage bébé propice à un doux instant de partage et de proximité avec votre enfant.

Informations pratiques

Sur réservation auprès de l’Espace parentalité : merci de préciser lors de votre inscription par mail le créneau horaire souhaité.

Pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Medard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 83 »}, {« type »: « email », « value »: « parentalite@saint-medard-en-jalles.fr »}]

L’espace parentalité vous invite à un moment de partage et de complicité à vivre en famille avec cet atelier de massage bébé.

Ville de Saint-Médard-en-Jalles