Ateliers parents enfants Massage et relaxation Maison des associations Plénée-Jugon

Maison des associations 4 Rue des Écoles Plénée-Jugon Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-04 10:00:00
fin : 2026-02-04 11:30:00
2026-02-04
Un moment complice parent-enfant pour découvrir ensemble de petits rituels de massage et de détente, simples à reproduire au quotidien avec Delphine Lefebvre.
Prévoir son tapis de sol, sa couverture et son oreiller, à partir de 6 ans. Sur inscription. .
Maison des associations 4 Rue des Écoles Plénée-Jugon 22640 Côtes-d'Armor Bretagne
