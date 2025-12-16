Ateliers parents enfants Massage et relaxation Maison des associations Plénée-Jugon

Ateliers parents enfants Massage et relaxation

Maison des associations 4 Rue des Écoles Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-04 10:00:00

fin : 2026-02-04 11:30:00

2026-02-04

Un moment complice parent-enfant pour découvrir ensemble de petits rituels de massage et de détente, simples à reproduire au quotidien avec Delphine Lefebvre.

Prévoir son tapis de sol, sa couverture et son oreiller, à partir de 6 ans. Sur inscription. .

Maison des associations 4 Rue des Écoles Plénée-Jugon 22640 Côtes-d'Armor Bretagne +33 6 20 86 00 76

