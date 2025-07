Ateliers parents / enfants Naucelle

35 avenue de la gare Naucelle Aveyron

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-10-17

2025-09-19 2025-09-20

Venez partager des moments en famille !

Les vendredis à Baraqueville Cycle massage bébé

Apprendre à masser bébé en toute confiance, partager un moment entre parents.

Action co-portée par Service Petite Enfance du Pays Ségali.

Animé par Anne-Marie Gavalda, instructrice en massage bébé certifiée IAIM.

Les samedis à Naucelle Musique en famille

Pour les 1 à 5 ans :

Trois ateliers pour partager avec votre enfant un moment ludique et de découverte autour des sons et de la musique !

Animé par Viviane Lalanne-Bernard .

35 avenue de la gare Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 13 75 33 05 coordinationpetiteenfance@payssegali.fr

English :

Come and share some family time!

German :

Kommen Sie und teilen Sie Momente mit der Familie!

Italiano :

Venite a condividere un po’ di tempo in famiglia!

Espanol :

¡Ven a compartir un rato en familia!

L’événement Ateliers parents / enfants Naucelle a été mis à jour le 2025-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)