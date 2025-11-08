Ateliers parents-enfants P.I.E.D #format de poche Le Pôle Culturel Saint-Pierre-du-Mont
Ateliers parents-enfants P.I.E.D #format de poche Le Pôle Culturel Saint-Pierre-du-Mont samedi 8 novembre 2025.
Ateliers parents-enfants P.I.E.D #format de poche
Le Pôle Culturel 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Compagnie La Ruse
Les danseuses vous invitent à poursuivre l’expérience du spectacle dans un moment ludique et complice. Chacun peut participer pas à pas, sans aucun prérequis.
Laissez la danse entrer dans votre quotidien comme un jeu ! .
Le Pôle Culturel 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10
English : Ateliers parents-enfants P.I.E.D #format de poche
German : Ateliers parents-enfants P.I.E.D #format de poche
Italiano :
Espanol : Ateliers parents-enfants P.I.E.D #format de poche
L’événement Ateliers parents-enfants P.I.E.D #format de poche Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Mont-de-Marsan