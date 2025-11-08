Ateliers parents-enfants P.I.E.D #format de poche Le Pôle Culturel Saint-Pierre-du-Mont

Ateliers parents-enfants P.I.E.D #format de poche Le Pôle Culturel Saint-Pierre-du-Mont samedi 8 novembre 2025.

Ateliers parents-enfants P.I.E.D #format de poche

Le Pôle Culturel 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes

2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Compagnie La Ruse

Les danseuses vous invitent à poursuivre l’expérience du spectacle dans un moment ludique et complice. Chacun peut participer pas à pas, sans aucun prérequis.

Laissez la danse entrer dans votre quotidien comme un jeu ! .

Le Pôle Culturel 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

