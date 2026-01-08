Ateliers parents-enfants pâte à modeler Créa’Gâtine Thénezay

Ateliers parents-enfants pâte à modeler

Créa’Gâtine 8 Rue des Écoles Thénezay Deux-Sèvres

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Un moment de partage autour de la création de pâte à modeler maison, suivis d’un temps de manipulation libre avec les enfants et leurs parents !

Un atelier sensoriel pour explorer, créer et s’amuser ensemble !

Créa’Gâtine 8 Rue des Écoles Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 44 97 70 lileauxenfants79@orange.fr

