ATELIERS PARENTS & ENFANTS RIVIÈRES D’ENFANCE Lodève
mercredi 16 septembre 2026 · Lodève
Informations pratiques
Lodève
ATELIERS PARENTS & ENFANTS RIVIÈRES D’ENFANCE
place Francis Morand Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-09-16 2026-10-14 2026-11-04
La médiathèque Confluence, en association avec la Cie Collective B, proposent trois ateliers parents-enfants mêlant danse, musique, arts visuels et expériences sensorielles autour de l’eau.
La médiathèque Confluence, en association avec la Cie Collective B, proposent un parcours artistique et sensoriel pour les enfants et leurs familles :
Trois ateliers parents-enfants mêlant danse, musique, arts visuels et expériences sensorielles autour de l’eau.
Ces ateliers s’inscrivent dans Rivières d’Enfance, une aventure artistique qui se déploie à Lodève et tisse des liens entre les familles, les écoles et les lieux culturels, pour faire grandir les enfants et les liens qui les unissent à leur territoire.
pour les enfants de 3 à 6 ans
Ateliers proposés avec le soutien de la Cité éducative de Lodève et la Fondation de France .
place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ATELIERS PARENTS & ENFANTS RIVIÈRES D’ENFANCE
The Confluence Media Center, in partnership with Cie Collective B, is offering three parent-child workshops that combine dance, music, visual arts, and sensory experiences centered around water.
L’événement ATELIERS PARENTS & ENFANTS RIVIÈRES D’ENFANCE Lodève a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT LODEVOIS ET LARZAC
À voir aussi à Lodève (Hérault)
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONFÉRENCE LA CASERNE FOUQUE À LODÈVE Lodève 17 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE UNE MAISON MÉDIÉVALE REMARQUABLE À LODÈVE Lodève 18 septembre 2026
- BENOÎT DELESCLUSE À LA GALERIE FLEURY DE LODÈVE Lodève 18 septembre 2026
- Conférence : une maison médiévale remarquable à Lodève, Maison médiévale, Lodève 18 septembre 2026
- Benoît DELESCLUSE Galerie Fleury LODEVE 18 septembre 2026