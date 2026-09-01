Informations pratiques

Lodève

ATELIERS PARENTS & ENFANTS RIVIÈRES D’ENFANCE

place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-09-16 2026-10-14 2026-11-04

La médiathèque Confluence, en association avec la Cie Collective B, proposent trois ateliers parents-enfants mêlant danse, musique, arts visuels et expériences sensorielles autour de l’eau.

La médiathèque Confluence, en association avec la Cie Collective B, proposent un parcours artistique et sensoriel pour les enfants et leurs familles :

Trois ateliers parents-enfants mêlant danse, musique, arts visuels et expériences sensorielles autour de l’eau.

Ces ateliers s’inscrivent dans Rivières d’Enfance, une aventure artistique qui se déploie à Lodève et tisse des liens entre les familles, les écoles et les lieux culturels, pour faire grandir les enfants et les liens qui les unissent à leur territoire.

pour les enfants de 3 à 6 ans

Ateliers proposés avec le soutien de la Cité éducative de Lodève et la Fondation de France .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

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English : ATELIERS PARENTS & ENFANTS RIVIÈRES D’ENFANCE

The Confluence Media Center, in partnership with Cie Collective B, is offering three parent-child workshops that combine dance, music, visual arts, and sensory experiences centered around water.

L’événement ATELIERS PARENTS & ENFANTS RIVIÈRES D’ENFANCE Lodève a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT LODEVOIS ET LARZAC