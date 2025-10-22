Ateliers parents-enfants – Vacances d’octobre La Cale Rennes

Ateliers parents-enfants – Vacances d'octobre La Cale Rennes Mercredi 22 octobre, 10h30, 14h30

Moment de créativité et de complicité à partager !

Offrez-vous un moment de complicité en famille grâce à nos ateliers créatifs parents-enfants ! Peinture, collage, modelage, bricolage…chaque atelier est l’occasion d’explorer ensemble de nouvelles matières, de laisser libre cours à l’imagination et de repartir avec une réalisation faite à quatre mains.

Ces ateliers sont pensés pour stimuler la créativité des enfants tout en renforçant le lien parent-enfant dans un cadre bienveillant et chaleureux. Nul besoin d’être un artiste : l’envie de partager et de créer suffit !

Pour les vacances d’octobre, des jeux autour de photographies à prendre en famille….de quoi vous créer de beaux souvenirs !

Mercredi 22 octobre à La Cale, 18 avenue Jorge Semprun

10h30 – 11h30 avec votre enfant âgé·e de 3 à 5 ans

tarif : 3€ par adulte – 1€ par enfant

14h30 – 16h00 avec votre enfant âgé·e de 6 à 10 ans

14h30 – 16h00 avec votre enfant âgé·e de 6 à 10 ans

tarif : 3€ par adulte – 1€ par enfant

https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/atelier-parents-enfants

La Cale 18 avenue Jorge Semprún,35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine