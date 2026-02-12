Ateliers Parents-Enfants

85 la Place Zutkerque Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Au programme visite de l’atelier et du magasin, observation du travail du boulanger en direct, présentation des matières premières et confection d’un produit en lien avec le thème. .

85 la Place Zutkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 94 66 boulangerievandewalle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers Parents-Enfants Zutkerque a été mis à jour le 2026-02-09 par CPETI Région Audruicq