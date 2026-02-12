Ateliers Parents-Enfants Zutkerque
Ateliers Parents-Enfants Zutkerque vendredi 24 avril 2026.
Ateliers Parents-Enfants
85 la Place Zutkerque Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Au programme visite de l’atelier et du magasin, observation du travail du boulanger en direct, présentation des matières premières et confection d’un produit en lien avec le thème. .
85 la Place Zutkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 94 66 boulangerievandewalle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ateliers Parents-Enfants Zutkerque a été mis à jour le 2026-02-09 par CPETI Région Audruicq