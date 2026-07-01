Informations pratiques

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Ateliers partagés Parents-Enfants

Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Atelier partagés Parents-Enfants. Venez partager un moment avec votre ou vos enfant(s) de 0 à 4 ans.

Fabrication de sble magique.

Jeudi 16 Juillet 2026 dès 15h30 CAP33 Plage des Bardoulets à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Sur inscription jusqu’au 13 Juillet 2026 au 07 65 15 50 04 ou laep-millepattes@paysfoyen.fr.

Goûter offert Nombre de places limité! .

Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 15 50 04 laep-millepattes@paysfoyen.fr

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English : Ateliers partagés Parents-Enfants

L’événement Ateliers partagés Parents-Enfants Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays Foyen